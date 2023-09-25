За останні місяці Львів кілька разів зазнавав повітряних атак Росії. Мер міста Андрій Садовий заявив, що мешканці зруйнованих будинків отримають компенсації.

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Відбудують до кінця року

Особливо жахливими наслідками відзначилася ракетна атака на Львів 6 липня. Тоді три ворожі ракети влучили у житлові будинки на вулиці Стрийській. 10 людей загинули, а 48 отримали поранення.

Наразі відомо, що робота над відбудовою чотирьох найбільш пошкоджених будинків на цій вулиці вже розпочалася.

За словами Садового, всі мешканці на Стрийській співпрацюють з владою міста. Їм надали можливість тимчасового проживання та оренди житла. Мер наголосив, що зруйновані багатоповерхівки планують відновити.

Я думаю, що до кінця року ми закінчимо будівництво будинків, відбудуємо їх повністю, а потім перейдемо до обладнання всередині,

– наголосив Садовий.

Те саме стосується іншої локації, яка постраждала тоді від обстрілу – верхні поверхи були знищені.

Ми допомагаємо і компенсуємо матеріально всі витрати, які потрібні для того, щоб це відбудувати,

– заявив мер.

Водночас інша ситуація щодо бізнесу, у якого пошкоджені підприємства чи згоріло майно внаслідок ударів ракетами і "Шахедами". Садовий уточнив, що їм дати кошти напряму з місцевого бюджету не можна, натомість існує варіант окремих пільг. Відомо, що збитки бізнесу склали 450 мільйонів гривень. Підприємці мають подати звіти про ушкодження. Мер наголосив, що шукатимуть нестандартні варіанти, аби їм допомогти.

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