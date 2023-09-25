Мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі ZAXID.NET розповів, наскільки сьогодні захищене місто і що робить влада, щоб поліпшити ситуацію.

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"Система ППО сьогодні в набагато кращому стані, ніж вона була ще кілька місяців тому", – зазначив Садовий.

За його словами, буквально сьогодні відбулась розмова про те, що ще можна зробити з боку військового обладнання та різного устаткування. Міський голова наголосив, що влада робить усе від себе можливе.

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"Моя б воля – я купив би і джети, і Leopard, і Patriot. Але ніхто місту таке озброєння не продасть", – пояснив Садовий.

Раніше міський голова зазначав, що немає юридичного механізму для купівлі такого комплексу. Якби проблема була лише в коштах – давно зібрали б скільки потрібно.

Водночас тривають розмови з керівництвом країни, зокрема військовим, про передання цих зенітно-ракетних комплексів до Львова, адже місто натепер важливе в багатьох аспектах.

Тому скоро це буде, але коли – ви це вже дізнаєтесь від керівництва нашої держави,

– заінтригував Садовий.

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