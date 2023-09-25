Мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире ZAXID.NET рассказал, насколько сегодня защищен город и что делает власть, чтобы улучшить ситуацию.

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"Система ПВО сегодня в гораздо лучшем состоянии, чем она была еще несколько месяцев назад", – отметил Садовый.

По его словам, буквально сегодня состоялся разговор о том, что еще можно сделать со стороны военного и другого оборудования. Мэр подчеркнул, что власть делает все от себя возможное.

Можно ли во Львове поставить Patriot

"Моя бы воля – я купил бы и джеты, и Leopard, и Patriot. Но никто городу такое вооружение не продаст", – объяснил Садовый.

Ранее мэр отмечал, что нет юридического механизма для покупки такого комплекса. Если бы проблема была только в средствах – давно собрали бы сколько нужно.

В то же время продолжаются разговоры с руководством страны, в частности военным, о передаче этих зенитно-ракетных комплексов во Львов, ведь город сегодня важен во многих аспектах.

Поэтому скоро это будет, но когда – вы это узнаете от руководства нашего государства,

– заинтриговал Садовый.

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