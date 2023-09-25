Мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире ZAXID.NET рассказал, насколько сегодня защищен город и что делает власть, чтобы улучшить ситуацию.
Вашему вниманию Может ли Львов купить себе Patriot: Садовый дал четкий ответ
"Система ПВО сегодня в гораздо лучшем состоянии, чем она была еще несколько месяцев назад", – отметил Садовый.
По его словам, буквально сегодня состоялся разговор о том, что еще можно сделать со стороны военного и другого оборудования. Мэр подчеркнул, что власть делает все от себя возможное.
Можно ли во Львове поставить Patriot
"Моя бы воля – я купил бы и джеты, и Leopard, и Patriot. Но никто городу такое вооружение не продаст", – объяснил Садовый.
Ранее мэр отмечал, что нет юридического механизма для покупки такого комплекса. Если бы проблема была только в средствах – давно собрали бы сколько нужно.
В то же время продолжаются разговоры с руководством страны, в частности военным, о передаче этих зенитно-ракетных комплексов во Львов, ведь город сегодня важен во многих аспектах.
Поэтому скоро это будет, но когда – вы это узнаете от руководства нашего государства,
– заинтриговал Садовый.
Обстрелы Львова: последние новости
- Ночью 19 сентября Россия несколько часов атаковала город дронами-камикадзе. Удар был направлен на складские помещения, где хранили гуманитарную помощь.
- По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг запустил 18 беспилотников. Воздушным силам удалось сбить 15 из них, семь – непосредственно над областью.
- В результате российской атаки были жертвы. Погиб 32-летний работник склада, у которого был первый рабочий день. Кроме того, двое мужчин получили ранения.