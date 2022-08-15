Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что даже ряд гостиниц и хостелов снизили цены.

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"Я знаю хостелы, которые селили бесплатно. На этом фоне возможно 0,5% – 1% людей, которые захотели на этом заработать. Это м***ки и мародеры, потому что во время войны зарабатывать деньги на людях, которые в беде – это преступление ", – сказал мэр.

Следует писать заявления в полицию

По словам Садового, случаи по увеличению цен на жилье пытались делать максимально публичными. Однако есть проблема – для того чтобы полиция открыла уголовное производство, человек, у которого просят заплатить большую плату, должен написать заявление в полицию.

А люди не хотят писать заявления. Если же этого нет, то ты не можешь возбудить уголовное дело. Были такие мнения: "Вы у них заберите квартиру". Это верно, но Верховная Рада должна запустить этот процесс. У нас есть, извиняюсь, есть имущество россиян, которое никто не забрал,

– отметил мэр.

Он добавил, что направил в марте данные по спискам имущества россиян в министерство юстиции, СНБО, областную администрацию.

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С людьми, повышавшими цены на жилье, разговоры проводил юридический департамент города. Как отметил мэр, оказывалось, что некоторые квартиры имели высокую цену и до 24 февраля.

"Во Львове есть разные типы жилищ. Подменять собой полицию, прокуратуру, СБУ, я не имею права по закону", – отметил городской голова.

Львов будет помогать Гостомелю

Мэр Львова в конце июля посетил Гостомель в Киевской области, который разрушили россияне. Для людей, лишившихся жилья, помогут возводить модульные дома.

"Мы поможем силами нашего водоканала с подключением сетей, когда речь идет о временных городках, о благоустройстве. Вы, наверное, видите, как красиво мы обустроили наши модульные городки во Львове, поэтому такой же стандарт надо сделать в Гостомеле. Конечно, мы беремся за сам жилищный фонд", – говорил Садовый.

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