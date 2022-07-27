В эфире 24 канала городской глава Львова Андрей Садовый прокомментировал, что у США каждый штат имеет свою национальную гвардию. Там военные формирования в рамках штата имеют очень серьезную координацию и взаимодействие.

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Он отметил, что Украина – унитарная страна и у нас фактически все централизовано. При этом, по его мнению, когда принимали законы о национальном сопротивлении, не учли один аспект. Ведь городские главы фактически исключены из процесса территориальной обороны, потому что есть вертикаль по линии военных администраций.

Мы десятки миллионов теряем, помогаем и нашим бригадам, и полиции, и пограничникам. Но мы это делаем, потому что это наша обязанность, как граждан,

– рассказал Андрей Садовый.

"Я думаю, когда завершится война, нужно будет законодательство немного доработать и сделать его более мудрым. Ведь очень часто возникает проблема, когда наши бригады терробороны просят: "срочно нужно автотехнику", "срочно нужны специальные средства". Тогда возникает проблема, как это купить юридически", – объяснил Садовый.

Он пояснил, что у государства есть переживания, чтобы некоторые регионы не выстраивали свои армии. Когда в стране десятки лет царил олигархат, они такие возможности имели.

"Нельзя американскую модель накладывать на украинскую. Однако с американцами нужно дружить", – добавил городской глава Львова.

По его словам, если бы мы это все оружие, которое нам дают сейчас, получили в марте – мы бы спасли тысячи людей, ставших жертвами россиян. Украинская ситуация уникальна, потому что большинство убитых – это гражданские лица. Большинство раненых – это гражданские, имеющие военные травмы.

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