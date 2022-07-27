В ефірі 24 каналу міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував, що у США кожен штат має свою національну гвардію. Там військові формування в рамках штату мають дуже серйозну координацію та взаємодію.

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Він зазначив, що Україна – унітарна країна і в нас фактично все централізовано. При цьому, на його думку, коли приймали закони щодо національно спротиву, не врахували один аспект. Адже міські голови фактично виключені з процесу територіальної оборони, тому що є вертикаль по лінії військових адміністрацій.

Ми десятки мільйонів втрачаємо, допомагаємо і нашим бригадам, і поліції, і прикордонникам. Але ми це робимо, тому що це наш обовʼязок, як громадян,

– розповів Андрій Садовий.

"Я думаю, коли завершиться війна, треба буде законодавство трошки доопрацювати й зробити його більш мудрим. Адже дуже часто виникає проблема, коли наші бригади тероборони просять: "терміново треба автотехніку", "терміново треба спеціальні засоби". Тоді виникає проблема, як це купити юридично", – пояснив Садовий.

Він пояснив, що в держави є переживання, аби певні регіони не вибудовували свої армії. Коли в країні десятки років панував олігархат, то вони такі можливості мали.

"Не можна американську модель накладати на українську. Проте з американцями треба дружити", – додав міський голова Львова.

За його словами, якби ми цю всю зброю, яку нам дають зараз, отримали в березні, – ми б врятували тисячі людей, які стали жертвами росіян. Українська ситуація є унікальною, тому що більшість вбитих – це цивільні особи. Більшість поранених – це цивільні, які мають військові травми.

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