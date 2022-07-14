Есть школы, где укрытий внутри нет. Мэр Львова отмечает, что в таких случаях нужно искать ближайшее альтернативное безопасное укрытие.
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Садовый проверил укрытие во львовских школах
Мэр Львова говорит, что есть бомбоубежища, которые нужно обновить. Он, собственно, и посетил учебные заведения, чтобы хорошо понять ситуацию.
Продолжаем проверять укрытия во львовских школах. Из того, что я уже увидел, это подвальные или полуподвальные помещения. Где-то нужно обновить аптечку, где-то сетевые кабели, защитить от влаги пол и банально сделать косметический ремонт,
– пишет Садовый.
Андрей Садовый оценил состояние львовских школ / Фото из фейсбука мэра
Мэр добавил, что активные приготовления к новому учебному году продолжаются. Местные власти делают все возможное, чтобы обучение офлайн состоялось. Но формат, конечно, будут выбирать родители школьников.
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