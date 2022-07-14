Есть школы, где укрытий внутри нет. Мэр Львова отмечает, что в таких случаях нужно искать ближайшее альтернативное безопасное укрытие.

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Садовый проверил укрытие во львовских школах

Мэр Львова говорит, что есть бомбоубежища, которые нужно обновить. Он, собственно, и посетил учебные заведения, чтобы хорошо понять ситуацию.

Продолжаем проверять укрытия во львовских школах. Из того, что я уже увидел, это подвальные или полуподвальные помещения. Где-то нужно обновить аптечку, где-то сетевые кабели, защитить от влаги пол и банально сделать косметический ремонт,

– пишет Садовый.

Андрей Садовый оценил состояние львовских школ / Фото из фейсбука мэра

Мэр добавил, что активные приготовления к новому учебному году продолжаются. Местные власти делают все возможное, чтобы обучение офлайн состоялось. Но формат, конечно, будут выбирать родители школьников.

Обратите внимание! Львовский горсовет направил средства на обустройство укрытий. Если они каким-то образом не пришли, мэр просит сообщать ему об этом. Вот номер телефона приемной: +380 (32) 297 59 00.

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