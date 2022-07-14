Є школи, де укриттів всередині немає. Мер Львова зазначає, що в таких випадках треба шукати найближчий альтернативний безпечний сховок.

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Садовий перевірив укриття у львівських школах

Мер Львова каже, що є бомбосховища, які треба оновити. Він, власне, і відвідав навчальні заклади для того, щоб добре зрозуміти ситуацію.

Продовжуємо перевіряти укриття у львівських школах. З того, що я вже побачив, це підвальні або напівпідвальні приміщення. Десь треба оновити аптечку, десь мережеві кабелі, захистити від вологи підлогу і банально зробити косметичний ремонт,

– пише Садовий.

Андрій Садовий оцінив стан львівських шкіл / Фото з фейсбуку мера

Міський голова додав, що активні приготування до нового навчального року тривають. Місцева влада робить усе можливе, щоб навчання офлайн відбулося. Але формат, звичайно, обиратимуть батьки школярів.

Зверніть увагу! Львівська міськрада скерувала кошти на облаштування укриттів. Якщо вони якимось чином не дійшли, то мер просить повідомляти його про це. Ось номер телефону приймальні: +380 (32) 297 59 00.

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