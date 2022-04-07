Так что каждая больница Львовщины стала убежищем для украинцев и их трудных историй. О некоторых из них рассказал Андрей Садовый, посетивший недавно выбравшихся из-под обстрелов пациентов.

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Истории бегства от войны

Одна из пациенток – женщина из Мариуполя. Перед эвакуацией она похоронила мужа у их дома. Другая – трое суток убегала от обстрелов. Из-за усталости не справилась с управлением, попала в больницу в результате аварии.



Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый Еще одна палата – женщина с размозженной рукой. Сейчас ее сын находится на передовой.

Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый Садовый посетил мать и дочь, которые смогли выбраться из подвала в Ирпене. После эвакуации во Львов ребенку пришлось пересадить почку. Донором стала ее мама. Это, кстати, сотая трансплантация во Львове. Пришлась на войну,

– отметил Садовый.

Сотая трансплантация почки во Львове пришлась на войну / Фото телеграм Андрей Садовый По словам городского головы Львова, каждый пациент – это отдельная история, которую хранят медики. Наши медики сегодня лечат не только физические раны, но сохраняют все эти истории. Оберегают своих пациентов. Они – тоже на передовой. Чтобы каждый воюющий знал – их близкие в безопасности и любви,

– подытожил Садовый.



Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый

Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый