Так что каждая больница Львовщины стала убежищем для украинцев и их трудных историй. О некоторых из них рассказал Андрей Садовый, посетивший недавно выбравшихся из-под обстрелов пациентов.
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Истории бегства от войны
Одна из пациенток – женщина из Мариуполя. Перед эвакуацией она похоронила мужа у их дома. Другая – трое суток убегала от обстрелов. Из-за усталости не справилась с управлением, попала в больницу в результате аварии.
Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый
Еще одна палата – женщина с размозженной рукой. Сейчас ее сын находится на передовой.
Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый
Садовый посетил мать и дочь, которые смогли выбраться из подвала в Ирпене. После эвакуации во Львов ребенку пришлось пересадить почку. Донором стала ее мама.
Это, кстати, сотая трансплантация во Львове. Пришлась на войну,
– отметил Садовый.
Сотая трансплантация почки во Львове пришлась на войну / Фото телеграм Андрей Садовый
По словам городского головы Львова, каждый пациент – это отдельная история, которую хранят медики.
Наши медики сегодня лечат не только физические раны, но сохраняют все эти истории. Оберегают своих пациентов. Они – тоже на передовой. Чтобы каждый воюющий знал – их близкие в безопасности и любви,
– подытожил Садовый.
Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый
Щемящие истории эвакуированных украинцев, оказавшихся во львовской больнице / Фото телеграм Андрей Садовый