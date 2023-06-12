Что характерно для этих материалов – во всех публикациях использован один и тот же текст. Именно это как раз и указывает на заказной характер публикаций, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание "Казахстан вступает в войну против Украины": Россия разгоняет новую ИПСО
Что происходит в сети
В нескольких крупных телеграмм-каналах появились публикации с абсолютно идентичным текстом. Первые касаются открытых тендеров Львовского городского совета в размере 5,7 миллиона гривен.
Следующие публикации с идентичным текстом о том, что якобы во Львове во время войны мэрия продала 10 бомбоубежищ.
Заказные материалы на больших телеграмм-каналах.
Кроме того, в отдельных СМИ появляются публикации под названием "Садовый начал избирательную кампанию во время войны", что является только личным суждением Андрея Золотарева. Телеграмм-канал "Джокер" обратил внимание на то, что политолог работал с Виктором Януковичем, Олегом Царевым и Виктором Медведчуком и продвигал "русский мир" в Украине. То есть для политических игр приобщили прокремлевских экспертов.
Публикации в СМИ с заявлениями Золотарева / Скриншот
По подсчетам "Джокера", на эту информационную кампанию всего через неделю потратили 30 000 долларов, то есть свыше 1,1 миллиона гривен.