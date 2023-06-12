Що характерне для цих матеріалів – у всіх публікаціях використаний один і той же текст. Саме це якраз-таки і вказує на замовний характер публікацій, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається у мережі
На кількох великих телеграм-каналах з'явилися публікації з абсолютно ідентичним текстом. Перші стосуються відкритих тендерів Львівської міської ради у розмірі 5,7 мільйона гривень.
Наступні ж публікації з ідентичним текстом про те, що нібито у Львові під час мерія продала 10 бомбосховищ.
Замовні матеріали на великих телеграм-каналах / Скриншоти
Крім того, в окремих ЗМІ з'являються публікації під заголовком "Садовий почав виборчу кампанію під час війни" що є тільки особистим судженням Андрія Золотарьова. Телеграм-канал "Джокер" звернув увагу на те, що політолог працював з Віктором Януковичем, Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком і просував "рускій мір" в Україні. Тобто для політичних ігор долучили прокремлівських експертів.
Публікації у ЗМІ з заявами Золотарьова / Скриншот
За підрахунками "Джокера", на цю інформаційну кампанію лише за тиждень витратили 30 000 доларів, тобто понад 1,1 мільйона гривень.