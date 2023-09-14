Львовский городской голова просит учесть в законопроекте два предложения. Садовый настаивает на прозрачности, а также, чтобы соответствующий закон действовал только во время военного положения.
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Садовый настаивает на прозрачности
Он подчеркнул, что деньги военных должны идти на нужды военных.
Прозрачность. Насколько это возможно, в милитарном контексте. Деньги военных должны идти на нужды военных. Пересчет военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местного должен действовать только на время военного положения. После победы все нужно вернуть на свои места, в буквальном смысле,
– отметил Садовый.
Он также напомнил, что закон запрещает городам покупать оружие для армии. Учитывая, что Силам обороны нужно оружие, Садовый говорит, что Львов готов направить средства в государственный бюджет.
"Если эти средства помогут уничтожать врага, то мы во Львове готовы поделиться с государством частью нашего НДФЛ", – заявил мэр Львова.
Что известно о военном НДФЛ
- Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается военный налог на доходы физлиц (НДФЛ) направить из местных бюджетов на закупку техники и собственное производство оружия.
- Ранее Ассоциация городов Украины приняла обращение к президенту, Кабмину и Раде о необходимости сохранения военного НДФЛ в местных бюджетах.
- В АГУ подчеркнули, что общины тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше средств, чем получают от военного НДФЛ. Изъятие у общин этих средств, по их словам, разрушит систему обороны страны.
- Кроме того, Ассоциация городов Украины выступила против положений правительственного законопроекта №10037, предусматривающих изъятие у общин "военного" НДФЛ. Главы общин инициируют встречу с президентом Владимиром Зеленским.