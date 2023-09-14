Львовский городской голова просит учесть в законопроекте два предложения. Садовый настаивает на прозрачности, а также, чтобы соответствующий закон действовал только во время военного положения.

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Садовый настаивает на прозрачности

Он подчеркнул, что деньги военных должны идти на нужды военных.

Прозрачность. Насколько это возможно, в милитарном контексте. Деньги военных должны идти на нужды военных. Пересчет военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местного должен действовать только на время военного положения. После победы все нужно вернуть на свои места, в буквальном смысле,

– отметил Садовый.

Он также напомнил, что закон запрещает городам покупать оружие для армии. Учитывая, что Силам обороны нужно оружие, Садовый говорит, что Львов готов направить средства в государственный бюджет.

"Если эти средства помогут уничтожать врага, то мы во Львове готовы поделиться с государством частью нашего НДФЛ", – заявил мэр Львова.

Что известно о военном НДФЛ