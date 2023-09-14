Львівський міський голова просить врахувати у законопроєкті дві пропозиції. Садовий наполягає на прозорості, а також, щоб відповідний закон був чинним лише під час воєнного стану.
До теми Місцеві громади спрямували на оборону близько половини надходжень від ПДФО військових
Садовий наполягає на прозорості
Він наголосив, що гроші військових мають йти на потреби військових.
Прозорість. Наскільки це можливо в мілітарному контексті. Гроші військових мають йти на потреби військових. Перерахунок військового ПДФО до державного бюджету, замість місцевого, має діяти лише на час воєнного стану. Після перемоги все треба повернути на свої місця, у буквальному значенні,
– зазначив Садовий.
Він також нагадав, що закон забороняє містам купувати зброю для армії. Зважаючи на те, що Силам оборони потрібна зброя, то Садовий каже, що Львів готовий направити кошти у державний бюджет.
"Якщо ці кошти допоможуть нищити ворога, то ми у Львові готові поділитись з державою частиною нашого ПДФО", – заявив мер Львова.
Що відомо про військовий ПДФО
- Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.
- Раніше Асоціація міст України ухвалила звернення до президента, Кабміну та Ради щодо необхідності збереження військового ПДФО у місцевих бюджетах.
- В АМУ наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів, ніж отримують від військового ПДФО. Вилучення у громад цих коштів, за їхніми словами, зруйнує систему оборони країни.
- Крім того, Асоціація міст України виступила проти положень урядового законопроєкту №10037, що передбачають вилучення у громад "військового" ПДФО. Голови громад ініціюють зустріч з президентом Володимиром Зеленським.