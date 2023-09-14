Львівський міський голова просить врахувати у законопроєкті дві пропозиції. Садовий наполягає на прозорості, а також, щоб відповідний закон був чинним лише під час воєнного стану.

До теми Місцеві громади спрямували на оборону близько половини надходжень від ПДФО військових

Садовий наполягає на прозорості

Він наголосив, що гроші військових мають йти на потреби військових.

Прозорість. Наскільки це можливо в мілітарному контексті. Гроші військових мають йти на потреби військових. Перерахунок військового ПДФО до державного бюджету, замість місцевого, має діяти лише на час воєнного стану. Після перемоги все треба повернути на свої місця, у буквальному значенні,

– зазначив Садовий.

Він також нагадав, що закон забороняє містам купувати зброю для армії. Зважаючи на те, що Силам оборони потрібна зброя, то Садовий каже, що Львів готовий направити кошти у державний бюджет.

"Якщо ці кошти допоможуть нищити ворога, то ми у Львові готові поділитись з державою частиною нашого ПДФО", – заявив мер Львова.

Що відомо про військовий ПДФО