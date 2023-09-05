Мовиться, що вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб, зруйнує систему оборони України. У Державному бюджеті на 2024 рік просять зберегти у доходах місцевих бюджетів "військовий" ПДФО та 64% ПДФО з замороженням реверсних вилучень.

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Окрім того, президента, прем'єра та спікера просять підтримати законопроєкти 9559-д та 9560-1. Саме вони легалізують допомогу органів місцевого самоврядування силам ЗСУ.

Асоціація міст України наголосила, що гроші на оборону, які надають органи місцевого самоврядування українським героям, є доповненням до централізованого забезпечення. Це – доступно, швидко, прозоро та підконтрольно державі.

В Асоціації міст України наголосили, що ті гроші, які місцеве самоврядування витрачає на безпеку та оборону, перевищують розмір надходжень від військового ПДФО щонайменше на 77%. Усе тому, що мовиться не лише про допомогу силам безпеки та оборони, але й:

забезпечення ВПО;

розчищення й відновлення будівель, які зруйнували вибухи;

утримання лікарень (зокрема, поряд з лінією фронту);

надання допомоги рідним військових.



Звернення Асоціації міст України до Зеленського / Асоціація міст України

Кабмін виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у 2 областях

Денис Шмигаль розповів, що Кабмін виділив понад 1,2 мільярда гривень на посилення оборонних рубежів у двох областях. Мовиться про Харківську та Чернігівську область. Гроші взяли з резервного фонду держбюджету. Харківська та Чернігівська ОВА є замовниками та виконавцями необхідних робіт.