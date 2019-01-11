Садовый назвал выбор между "Ю и П" безумием

Безумие – это делать каждый раз одно и то же, ожидая иного результата.

Такое выражение написал на своей странице в Facebook кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый.

Он указал, что фраза не его, а принадлежит Альберту Эйнштейну. Но также политик намекнул, что именно это выражение показывает его отношение к кандидатам в президенты и выбор между ними.

Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединение "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.



В предвыборной программе кандидата в Президенты Андрей Садовый предлагает вернуть украинцам контроль за недрами и критической инфраструктурой, создать эффективную защиту от российской агрессии, отстранить от власти тех, кто возглавляет коррупционные схемы в стране, модернизировать инфраструктуру и запустить экономический рост.