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      Садовий назвав вибір між "Ю і П" божевіллям

      134 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Божевілля – це робити кожен раз те саме, очікуючи іншого результату.

      Такий вислів написав на своїй сторінці у Facebook кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

      Він вказав, що фраза не його, а належить Альберту Ейнштейну. Але також політик натякнув, що саме цей вислів показує його ставлення до кандидатів у Президенти та вибір між ними.

      Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

      У передвиборчій програмі кандидата в Президенти Андрій Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Петро Порошенко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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