Садовий назвав вибір між "Ю і П" божевіллям

Божевілля – це робити кожен раз те саме, очікуючи іншого результату.

Такий вислів написав на своїй сторінці у Facebook кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

Він вказав, що фраза не його, а належить Альберту Ейнштейну. Але також політик натякнув, що саме цей вислів показує його ставлення до кандидатів у Президенти та вибір між ними.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.



У передвиборчій програмі кандидата в Президенти Андрій Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.