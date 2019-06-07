Садовый оценил работу действующего парламента

Городской председатель Львова Андрей Садовый считает, что в Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы, чтобы в Верховную Раду пришли новые лица.

Такое мнение высказал Андрей Садовый в программе "Политическая анатомия".

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Старые политики в парламенте ждут, что к ним придут договариваться, но никто не придет, ибо парламент – это перегной, на котором должны вырасти "новые цветы",

– подчеркнул политик.

"Они должны это понять, но это люди должны дать им это понимание. Эта группа, которая там более 20 лет сидит, этого никогда не поймет. Их мозги работают в другом направлении", – пояснил Садовый.



Кто имеет шанс пройти в парламент согласно соцопросу

К слову, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания началась еще 24 мая. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

Смотрите полный выпуск программы "Политическая анатомия":