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      Садовий оцінив роботу чинного парламенту

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      Міський голова Львова Андрій Садовий
      Міський голова Львова Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні необхідно провести дострокові парламентські вибори, щоб у Верховну Раду прийшли нові обличчя.

      Таку думку висловив Андрій Садовий в програмs "Політична анатомія".

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      Старі політики в парламенті чекають, що до них прийдуть домовлятися, але ніхто не прийде, бо цей парламент – це перегній, на якому мають вирости "нові квіти,
      – наголосив політик. 

      "Вони повинні це зрозуміти, але це люди мають дати їм це розуміння. Ця група, яка там понад 20 років сидить, цього ніколи не зрозуміє. Їхні мізки працюють вже в іншому керунку", – пояснив Садовий. 


      Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

      До слова, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

      Дивіться повний випуск програми "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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