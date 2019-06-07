Садовий оцінив роботу чинного парламенту

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що в Україні необхідно провести дострокові парламентські вибори, щоб у Верховну Раду прийшли нові обличчя.

Таку думку висловив Андрій Садовий в програмs "Політична анатомія".

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Старі політики в парламенті чекають, що до них прийдуть домовлятися, але ніхто не прийде, бо цей парламент – це перегній, на якому мають вирости "нові квіти,

– наголосив політик.

"Вони повинні це зрозуміти, але це люди мають дати їм це розуміння. Ця група, яка там понад 20 років сидить, цього ніколи не зрозуміє. Їхні мізки працюють вже в іншому керунку", – пояснив Садовий.



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До слова, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

Дивіться повний випуск програми "Політична анатомія":