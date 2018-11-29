Садовый осудил нападение на Гриценко в Одессе

Андрей Садовый осудил нападение на лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и его сторонников в Одессе, и отметил, что этот инцидент демонстрирует безнаказанность и огромное влияние криминалитета в регионе.

Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

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Нападение на Анатолия Гриценко и его сторонников в Одессе – лишь одно из проявлений мощного влияния и безнаказанности криминалитета на местах. Надеюсь, что хотя эта ситуация закончится арестами и решениями судов,

– отметил Садовый.

Мэр Львова отметил, что до сих пор все подобные инциденты с общественными активистами не вызывали особого интереса у работников прокуратуры и правоохранительных органов.

Напомним, 28 ноября в Одессе на Анатолия Гриценко напали неизвестные и закидали его яйцами, после чего начались стычки. Нападавшие применили газовые баллончики. Полиция открыла по факту инцидента дело.