Садовый прокомментировал избирательный список партии "Самопомич"

Партия "Объединение "Самопомич" продемонстрировала список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду. Так, в первую пятерку вошли – лидер партии Андрей Садовый, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, одна из самых известных активисток Александра Дрик, харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк и вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

Почему именно этих людей выбрали кандидатами от партии в парламент – рассказал мэр Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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Как партия "Самопомич" выбирала кандидатов в депутаты

Садовый отметил, что "Самопомич" является парламентской партией и она уже имеет существующих депутатов.

По словам лидера "Самопомочи", члены партии в каждой области методом рейтингования определили, кто какое место должен занять в партийном списке.

Кроме того, этим методом партия публичного определила порядковый номер каждого кандидата в Верховную Раду. То есть фактически, закон об открытых списках мы уже внедряем у себя в партии,

– отметил Садовый.

Садовый высказался о кандидатах от "Самопомочи"

Мэр Львова заявил, что Александра Дрик – это одна из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине.

"Она - "жесткая", потому что если видит цель, то уже идет до конца. Поэтому я думаю, что люди, которые имеют проблемы с коррупцией, будут иметь их не просто в большем количестве, они получат конечное осуждение", – отметил Садовый.

Смотрите видео: пятерка кандидатов в депутаты от "Самопомочи"

К тому же, лидер "Самопомочи" рассказал, что Татьяна Бедняк прошла всю войну в качестве волонтера, а также является депутатом в областном совете в Харькове. Садовый отметил, что она достойна быть в пятерке их кандидатов.

Я был с ней на фронте. Некоторые военные не знали фамилии руководителя Генштаба или министра обороны, но они знали Татьяну, которая имела псевдоним "Борман". Она на своих плечах перевезла много гуманитарной помощи,

– прокомментировал мэр Львова.

Ольга Квасницкая является депутатом в городском совете Одессы. "Она прошла большой опыт и фактически жестко отстаивает интересы простых людей жителей города", – считает Садовый.



Топ-20 списка партии "Объединение "Самопомич"

По его словам, каждый человек, который есть в списке "Самопомочи", своим трудом проявил свое достоинство, поэтому он их рекомендует и будет просить украинцев поддержать этих кандидатов.

Как общественные деятели будут оценивать кандидатов от "Самопомочи"?

Список кандидатов является публичным. Мы имеем договоренность с движением "Честно" и общественными организациями, которые должны промониторить всех кандидатов и дать заключение. Если где-то выяснится, что они сомневаются в человеке, то мы сразу его выгоним,

– заявил Садовый.

Также Садовый заверил, что в ближайшие 5 лет партия "Самопомич" попытается сделать все, чтобы люди почувствовали себя достойно в нашей стране, бедность отошла в прошлое и Украина не имела жертв на войне.

"Ведь именно парламент должен принимать законы и сформировать правительство. Для меня, как для руководителя партии, критерий работы парламента – это количество новых рабочих мест. Я хотел бы, чтобы Украина была на высоких позициях в мире. Мы готовы к этому", – подытожил лидер "Самопомочи".