Садовий прокоментував виборчий список партії "Самопоміч"

Партія "Об’єднання "Самопоміч" продемонструвала список кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради. Так, до першої п'ятірки увійшли – лідер партії Андрій Садовий, депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, одна з найвідоміших активісток Олександра Дрік, харківська волонтерка та депутатка облради Тетяна Бідняк та віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

Чому саме цих людей обрали кандидатами від партії до парламенту – розповів мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Як партія "Самопоміч" обирала кандидатів у депутати

Садовий наголосив, що "Самопоміч" є парламентською партією і вона вже має існуючих депутатів.

За словами лідера "Самопомочі", члени партії в кожній області методом рейтингування визначили, хто яке місце має зайняти в партійному списку.

Окрім того, цим методом партія публічного визначила порядковий номер кожного кандидата до Верховної Ради. Тобто фактично, закон про відкриті списки ми вже впроваджуємо у себе у партії,

– наголосив Садовий.

Садовий висловився про кандидатів від "Самопомочі"

Мер Львова заявив, що Олександра Дрік – це одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.

"Вона – "тверда", бо якщо бачить ціль, то вже йде до кінця. Тому я думаю, що люди, які мають проблеми з корупцією, будуть мати їх не просто у більшій кількості, вони отримають кінцеве осудження", – наголосив Садовий.

Дивіться відео: п'ятірка кандидатів у депутати від "Самопомочі"

До того ж, лідер "Самопомочі" розповів, що Тетяна Бідняк пройшла всю війну як волонтер, а також є депутаткою в обласній раді в Харкові. Садовий зазначив, що вона гідна бути в п'ятірці їх кандидатів.

Я був з нею на фронті. Деякі військові не знали прізвища керівника Генштабу чи міністра оборони, але вони знали Тетяну, яка мала псевдонім "Борман". Вона на своїх плечах перевезла багато гуманітарної допомоги,

– прокоментував мер Львова.

Ольга Квасницька є депутатом у міській раді Одеси. "Вона пройшла великий досвід і фактично жорстко відстоює інтереси простих людей мешканців міста", – вважає Садовий.



Топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч"

За його словами, кожна людина, яка є в списку "Самопомочі", своєю працею проявила свою гідність, тому він їх рекомендує і проситиме українців підтримати цих кандидатів.

Як громадські діячі оцінюватимуть кандидатів від "Самопомочі"?

Список кандидатів є публічним. Ми маємо домовленість з рухом "Чесно" та громадськими організаціями, які повинні промоніторити всіх кандидатів і дати заключення. Якщо десь з’ясується, що вони мають сумніви до людини, то ми одразу її виженемо,

– заявив Садовий.

Також Садовий запевнив, що у найближчі 5 років партія "Самопоміч" спробує зробити все, аби люди відчули себе гідно в нашій країні, бідність відійшла в минуле і Україна не мала жертв на війні.

"Адже саме парламент має приймати закони та сформувати уряд. Для мене, як для керівника партії, критерій роботи парламенту – це кількість нових робочих місць. Я хотів би, щоб Україна була на високих позиціях в світі. Ми готові до цього", – підсумував лідер "Самопомочі".



Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка