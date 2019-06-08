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      Садовий прокоментував виборчий список партії "Самопоміч"

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      Партія "Об’єднання "Самопоміч" продемонструвала список кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради. Так, до першої п'ятірки увійшли – лідер партії Андрій Садовий, депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька, одна з найвідоміших активісток Олександра Дрік, харківська волонтерка та депутатка облради Тетяна Бідняк та віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

      Чому саме цих людей обрали кандидатами від партії до парламенту – розповів мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Як партія "Самопоміч" обирала кандидатів у депутати

      Садовий наголосив, що "Самопоміч" є парламентською партією і вона вже має існуючих депутатів.

      За словами лідера "Самопомочі", члени партії в кожній області методом рейтингування визначили, хто яке місце має зайняти в партійному списку.

      Окрім того, цим методом партія публічного визначила порядковий номер кожного кандидата до Верховної Ради. Тобто фактично, закон про відкриті списки ми вже впроваджуємо у себе у партії,
      – наголосив Садовий.

      Садовий висловився про кандидатів від "Самопомочі"

      Мер Львова заявив, що Олександра Дрік – це одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.

      "Вона – "тверда", бо якщо бачить ціль, то вже йде до кінця. Тому я думаю, що люди, які мають проблеми з корупцією, будуть мати їх не просто у більшій кількості, вони отримають кінцеве осудження", – наголосив Садовий.

      Дивіться відео: п'ятірка кандидатів у депутати від "Самопомочі"

      До того ж, лідер "Самопомочі" розповів, що Тетяна Бідняк пройшла всю війну як волонтер, а також є депутаткою в обласній раді в Харкові. Садовий зазначив, що вона гідна бути в п'ятірці їх кандидатів.

      Я був з нею на фронті. Деякі військові не знали прізвища керівника Генштабу чи міністра оборони, але вони знали Тетяну, яка мала псевдонім "Борман". Вона на своїх плечах перевезла багато гуманітарної допомоги,
      – прокоментував мер Львова.

      Ольга Квасницька є депутатом у міській раді Одеси. "Вона пройшла великий досвід і фактично жорстко відстоює інтереси простих людей мешканців міста", – вважає Садовий.


      Топ-20 списку партії "Об’єднання "Самопоміч"

      За його словами, кожна людина, яка є в списку "Самопомочі", своєю працею проявила свою гідність, тому він їх рекомендує і проситиме українців  підтримати цих кандидатів.

      Як громадські діячі оцінюватимуть кандидатів від "Самопомочі"?

      Список кандидатів є публічним. Ми маємо домовленість з рухом "Чесно" та громадськими організаціями, які повинні промоніторити всіх кандидатів і дати заключення. Якщо десь з’ясується, що вони мають сумніви до людини, то ми одразу її виженемо,
      – заявив Садовий.

      Також Садовий запевнив, що у найближчі 5 років партія "Самопоміч" спробує зробити все, аби люди відчули себе гідно в нашій країні, бідність відійшла в минуле і Україна не мала жертв на війні.

      "Адже саме парламент має приймати закони та сформувати уряд. Для мене, як для керівника партії, критерій роботи парламенту – це кількість нових робочих місць. Я хотів би, щоб Україна була на високих позиціях в світі. Ми готові до цього", – підсумував лідер "Самопомочі".

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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