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      Садовый прокомментировал увольнение Зураба Аласания.

      32 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Вчера вечером, 31 января, Наблюдательный совет Общественного телевидения, который пришел на смену Национальной телекомпании Украины, принял решение об освобождении от должности председателя вещателя Зураба Аласании.

      "Зураба Аласанию пустил на "Общественное" программы "Схемы", "Наши деньги" и обеспечивал объективность, которой никогда раньше не было на государственном (общественном) телевидении. Зураба Аласанию уволили", – написал на своей странице в Facebook кандидат в президенты Андрей Садовый.

      Для самого Зураба Аласания такое решение Наблюдательного совета не стало неожиданностью.

      "Не то, чтобы совершенно неожиданно, – пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее. Но так, очевидно, перед выборами", – сказал Зураба Аласания.

      Я представляю себе, какими бы хотели видеть наши медиа на Банковой. Достаточно взглянуть "Прямой".
      Если у кого-то есть сомнения, что это как-то связано с предстоящими выборами, то я могу только посочувствовать такой наивности,
      – добавил Садовый.

      Читайте также: Из-за чего уволили Аласанию с должности председателя Общественного: фрагмент решения Наблюдательного совета

      Согласно источникам 24 канала, инициатором увольнения Аласания является украинский журналист и член Радикальной партии Олега Ляшко – Вячеслав Козак.

      Теги: Новости политики Андрей Садовой Зураб Аласания СМИ
      Источник: 24 Канал
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