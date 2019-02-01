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      Садовий прокоментував звільнення Зураба Аласанії

      95 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Вчора ввечері, 31 січня, Наглядова рада Суспільного телебачення, що прийшло на зміну Національній телекомпанії України, ухвалила рішення про звільнення з посади голови мовника Зураба Аласанії.

      "Зураба Аласанія пустив на "Суспільне" програми "Схеми", "Наші гроші" і забезпечував об’єктивність, якої досі ніколи не було на державному (суспільному) телебаченні. Зураба Аласанію звільнили", – написав на своїй сторінці у Facebook кандидат в президенти Андрій Садовий.

      Для самого Зураба Аласанії таке рішення Наглядової ради не стало несподіванкою.

      "Не те, що зовсім несподівано, – намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно. Але так, очевидно, перед виборами", – сказав Зураба Аласанія .

      Я уявляю собі, якими б хотіли бачити наші медіа на Банковій. Достатньо глянути "Прямий".
      Якщо в когось є сумніви, що це якось пов’язано з майбутніми виборами, то я можу лише поспівчувати такій наївності,
      – додав Садовий.

      Читайте також: Через що звільнили Аласанію з посади голови Суспільного: фрагмент рішення Наглядової ради

      Згідно з джерелами 24 каналу, ініціатором звільнення Аласанії є український журналіст і член Радикальної партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Зураб Аласанія ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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