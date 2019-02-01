Садовий прокоментував звільнення Зураба Аласанії

Вчора ввечері, 31 січня, Наглядова рада Суспільного телебачення, що прийшло на зміну Національній телекомпанії України, ухвалила рішення про звільнення з посади голови мовника Зураба Аласанії.

"Зураба Аласанія пустив на "Суспільне" програми "Схеми", "Наші гроші" і забезпечував об’єктивність, якої досі ніколи не було на державному (суспільному) телебаченні. Зураба Аласанію звільнили", – написав на своїй сторінці у Facebook кандидат в президенти Андрій Садовий.

Для самого Зураба Аласанії таке рішення Наглядової ради не стало несподіванкою.

"Не те, що зовсім несподівано, – намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно. Але так, очевидно, перед виборами", – сказав Зураба Аласанія .

Я уявляю собі, якими б хотіли бачити наші медіа на Банковій. Достатньо глянути "Прямий".

Якщо в когось є сумніви, що це якось пов’язано з майбутніми виборами, то я можу лише поспівчувати такій наївності,

– додав Садовий.

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Згідно з джерелами 24 каналу, ініціатором звільнення Аласанії є український журналіст і член Радикальної партії Олега Ляшка – В’ячеслав Козак.