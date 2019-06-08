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      Садовый просит общественность проверить списки "Самопомочи"

      14 Читати новину українською
      Съезд партии " Самопомич"
      Съезд партии " Самопомич" / 24 канал

      "Самопомич" выставила на публичное обсуждение свои избирательные списки в парламент.

      Лидер партии и первый номер избирательного списка Андрей Садовый обратился к антикоррупционным организациям с просьбой проверить каждого кандидата, который идет в парламент от "Самопомочи".

      Читайте также: Партия "Самопомич" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

      Также лидер партии просит общественность оценить кандидатов политсилы. Их список уже обнародовали на сайте.

      Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.

      Отметим, что 8 июня "Самопомич" обнародовала первую двадцатку списка кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

      Что известно про партию "Объединение "Самопомич"?Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк.

      Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

      80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Андрей Садовой Самопомич
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