Садовый просит общественность проверить списки "Самопомочи"

"Самопомич" выставила на публичное обсуждение свои избирательные списки в парламент.

Лидер партии и первый номер избирательного списка Андрей Садовый обратился к антикоррупционным организациям с просьбой проверить каждого кандидата, который идет в парламент от "Самопомочи".

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Также лидер партии просит общественность оценить кандидатов политсилы. Их список уже обнародовали на сайте.

Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.

Отметим, что 8 июня "Самопомич" обнародовала первую двадцатку списка кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

Что известно про партию "Объединение "Самопомич"?Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк.



Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.



80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.