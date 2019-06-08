Садовий просить громадськість перевірити списки "Самопомочі"

"Самопоміч" виставила на публічне обговорення свої виборчі списки до парламенту.

Лідер партії і перший номер виборчого списку Андрій Садовий звернувся до антикорупційних організацій з проханням перевірити кожного кандидата, який йде до парламенту від "Самопомочі".

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Також лідер партії просить громадськість оцінити кандидатів політсили. Їх список вже оприлюднили на сайті.

Під прізвищем кожного кандидата можна залишити свої зауваження та пропозиції.

Зазначимо, що 8 червня "Самопоміч" оприлюднила першу двадцятку списку кандидатів у депутати на парламентських виборах.

Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"?Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк.



Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності.



80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.