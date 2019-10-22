Садовый рассказал, как Украине вернуть оккупированные территории

Чтобы Украина вернула оккупированные территории, она должна изучать опыт Хорватии, которая забрала часть территории силой за один день, а вторую часть – сложными переговорами.

Такое мнение высказал городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что тогдашний президент занял жесткую позицию и сегодня Хорватия успешно развивается.

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На вопрос, не потеряла ли то времяУкраина, чтобы силой забрать часть территории, Садовый ответил, что, по его мнению, сильная экономика даст толчок для сильной армии и качественного вооружения.

И нужно ждать момент. Нападать нужно тогда, когда есть реальный шанс победить. У нас много об этом говорили в последние годы и воровали. Это меня внутри просто разрывает, потому что это цинизм,

– сказал городской голова Львова.

Садовый подчеркнул, что считает себя большим оптимистом и верит, что Зеленских хочет успеха для страны, а он ему готов помогать. "Потому что это наша страна, у нас нет другого шанса", – добавил он.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

