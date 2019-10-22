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      Садовый рассказал, как Украине вернуть оккупированные территории

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      Садовый рассказал, как Украине вернуть оккупированные территории
      Садовый рассказал, как Украине вернуть оккупированные территории / 24 канал

      Чтобы Украина вернула оккупированные территории, она должна изучать опыт Хорватии, которая забрала часть территории силой за один день, а вторую часть – сложными переговорами.

      Такое мнение высказал городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что тогдашний президент занял жесткую позицию и сегодня Хорватия успешно развивается.

      Важно! Взять Сивохо советником в СНБО – мудрое решение, – Садовый

      На вопрос, не потеряла ли то времяУкраина, чтобы силой забрать часть территории, Садовый ответил, что, по его мнению, сильная экономика даст толчок для сильной армии и качественного вооружения.

      И нужно ждать момент. Нападать нужно тогда, когда есть реальный шанс победить. У нас много об этом говорили в последние годы и воровали. Это меня внутри просто разрывает, потому что это цинизм,
      – сказал городской голова Львова.

      Садовый подчеркнул, что считает себя большим оптимистом и верит, что Зеленских хочет успеха для страны, а он ему готов помогать. "Потому что это наша страна, у нас нет другого шанса", – добавил он.

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала
       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Украина – Россия Война на Донбассе
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