Садовий розповів, як Україні повернути окуповані території

Аби Україна повернула окуповані території, вона має вивчати досвід Хорватії, яка забрала частину території силою за один день, а другу частину – складними перемовинами.

Таку думку висловив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що тодішній президент зайняв жорстку позицію і сьогодні Хорватія успішно розвивається.

Важливо! Взяти Сивохо радником в РНБО – мудре рішення, – Садовий

На питання, чи Україна ще не втратила той час, щоб силою забрати частину території, Садовий відповів, що, на його думку, сильна економіка дасть поштовх для сильної армії і якісного озброєння.

І потрібно чекати момент. Нападати потрібно тоді, коли є реальний шанс перемогти. В нас багато про це говорили останніми роками і крали. Це мене всередині просто розриває, бо це цинізм,

– сказав міський голова Львова.

Садовий наголосив, що вважає себе великим оптимістом і вірить, що Зеленських хоче успіху для країни, а він йому готовий допомагати. "Бо це наша країна, в нас немає іншого шансу", – додав він.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу