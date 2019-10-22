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      Садовий розповів, як Україні повернути окуповані території

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      Садовий розповів, як Україні повернути окуповані території
      Садовий розповів, як Україні повернути окуповані території / 24 канал

      Аби Україна повернула окуповані території, вона має вивчати досвід Хорватії, яка забрала частину території силою за один день, а другу частину – складними перемовинами.

      Таку думку висловив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що тодішній президент зайняв жорстку позицію і сьогодні Хорватія успішно розвивається.

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      На питання, чи Україна ще не втратила той час, щоб силою забрати частину території, Садовий відповів, що, на його думку, сильна економіка дасть поштовх для сильної армії і якісного озброєння.

      І потрібно чекати момент. Нападати потрібно тоді, коли є реальний шанс перемогти. В нас багато про це говорили останніми роками і крали. Це мене всередині просто розриває, бо це цинізм,
      – сказав міський голова Львова.

      Садовий наголосив, що вважає себе великим оптимістом і вірить, що Зеленських хоче успіху для країни, а він йому готовий допомагати. "Бо це наша країна, в нас немає іншого шансу", – додав він. 

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані території Україна
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики Андрій Садовий
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