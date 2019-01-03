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      Садовый рассказал, на кого оставит Львов, если станет президентом

      102 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото из открытых источников

      Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заверил, что если он станет президентом, то во Львове городским главой станет лучше него кандидат.

      Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 каналу.

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      Андрей Садовый заверил, что после него будет лучший городской глава Львова – мудрее, образованнее и моложе.

      Очень ответственно 13 лет работать городским главой, меня избирали три раза мэром. Для человека, родившегося во Львове, ничего приятнее быть не может. Но я отдал себя городу и хочу отдать себя стране,
      – подчеркнул лидер партии "Объединение "Самопомич".

      Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.

      Теги: Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Новости Львова Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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