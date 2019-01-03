Садовый рассказал, на кого оставит Львов, если станет президентом
Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заверил, что если он станет президентом, то во Львове городским главой станет лучше него кандидат.
Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 каналу.
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Андрей Садовый заверил, что после него будет лучший городской глава Львова – мудрее, образованнее и моложе.
Очень ответственно 13 лет работать городским главой, меня избирали три раза мэром. Для человека, родившегося во Львове, ничего приятнее быть не может. Но я отдал себя городу и хочу отдать себя стране,
– подчеркнул лидер партии "Объединение "Самопомич".
Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.