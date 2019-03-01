Садовый рассказал, почему объединился с Гриценко

Городской голова Львова Андрей Садовый поддержал кандидатуру экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия для победы в президентских выборах.

Андрей Садовый во время специальной пресс-конференции заявил, что отдает себе отчет в принятом решении и понимает, что оно повлияет на избирательный процесс.

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Лидер "Самопомочи" отметил, что пока он не имеет никакой договоренности ни с Анатолием Гриценко, ни с другими кандидатами. "Я даже думаю, что мое сегодняшнее заявление является неожиданностью для Анатолия Гриценко. Публичное предложение мы сформируем в течение 1-2 дней и проведем совместный брифинг в понедельник, 4 февраля", – добавил Садовый.

Вы же видите, что мы нетипичная партия. Когда мы видим какие-то проблемы, то освещаем их и выгоняем тех людей, которые нарушают принципы. И это необычно, ведь в Украине все договариваются, а сверху что-то решают, если их это не устраивает. У нас такого не будет, потому что мы хотим показать, как должно быть правильно. Это честная дорога, которая всегда доведет тебя до успеха,

– прокомментировал Андрей Садовый.

Он подчеркнул, что хочет победы, но она возможна только, если политики объединятся.

"Если мы победим на президентских выборах, то, возможно, Украина сможет выйти к тому, когда у нас будет 2-3 партии, а не 300, из которых 95 – это собственность олигархии", – ответил лидер партии "Самопомич".

Поддержала ли партия "Самопомич" это решение? По словам Садового, партия провела политическое совещание, на котором все его коллеги поддержали решение Андрея Садового об объединении с Гриценко.

Он также добавил, что "Самопомощь" однозначно пойдет на парламентские выборы, к тому же, с гораздо большей силой, чтобы победить.

Официальное заявление Садового об объединении с Гриценко: смотрите видео

Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринский. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.



Оба политики и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединении "Самопомич" развитая партийная структура, а "Гражданская позиция" имеет высший рейтинг.



В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается.