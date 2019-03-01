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      Садовий розповів, чому об’єднався з Гриценком

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      Садовий розповів, чому об’єднався з Анатолієм Гриценком
      Садовий розповів, чому об’єднався з Анатолієм Гриценком / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий підтримав кандидатуру екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля для перемоги у президентських виборах.

      Андрій Садовий під час спеціальної прес-конференції заявив, що свідомий у прийнятому рішенні та розуміє, що воно вплине на виборчий процес.

      Читайте також: Садовий знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка

      Лідер "Самопомочі" наголосив, що наразі він немає жодної домовленості ні з Анатолієм Гриценком, ні з іншими кандидатами. "Я навіть думаю, що моя сьогоднішня заява є несподіванкою для Анатолія Гриценка. Публічну пропозицію ми сформуємо протягом 1-2 днів та проведемо спільний брифінг у понеділок, 4 лютого", – додав Садовий.

      Ви ж бачите, що ми нетипова партія. Коли ми бачимо якісь проблеми, то висвітлюємо їх і виганяємо тих людей, які порушують принципи. І це незвично, адже в Україні всі домовляються, а зверху щось вирішують, якщо їх це не влаштовує. У нас такого не буде, тому що ми хочемо показати, як має бути правильно. Це є чесна дорога, яка завжди доведе тебе до успіху,
      – прокоментував Андрій Садовий.

      Він наголосив, що хоче перемоги, але вона може лише якщо політики об’єднаються. 

      "Якщо ми переможемо на президентських виборах, то можливо Україна зможе вийти до того, коли у нас буде 2-3 партії, а не 300, з яких 95 – це власність олігархії", – відповів лідер партії "Самопоміч".

      Чи партія "Самопоміч" підтримала це рішення? За словами Садового, партія провела політичну нараду, на якій всі його колеги підтримали рішення Андрія Садового про об'єднання з Гриценком.

      Він також додав, що "Самопоміч" однозначно піде на парламентські вибори, до того ж, з набагато більшою силою, щоб перемогти.

      Офіційна заява Садового про об'єднання з Гриценком: дивіться відео

      Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах

      Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

      Які шанси матиме єдиний кандидат від демократичних сил на виборах?Анатолій Гриценко та Андрій Садовий об'єднанням своїх штабів продемонстрували бажання забезпечити інтереси своїх виборців, переконаний політичний експерт Андрій Вігірінський. Тепер до них можуть приєднатися й інші кандидати у президенти.

      Обидва політики і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, а "Громадянська позиція" має вищий рейтинг.

      Водночас, тепер за Анатолія Гриценка, як єдиного кандидата від демократичних сил, можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається.

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      Теги: Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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