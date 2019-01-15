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      Садовый станет главной мишенью Банковой, – эксперт

      42 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Кандидат в президенты Андрей Садовый "консолидирует демократическую оппозицию и вскоре станет главной мишенью информационных атак со стороны Банковой".

      Такое заявление сделал политический эксперт Павел Ярмоленко. По словам специалиста "в штабе Петра Порошенко очень обеспокоены объединяющими процессами, которые начал Андрей Садовый".

      "В штабе Порошенко понимают, что дальнейшая консолидация демократических сил вокруг Садового сделает его серьезным конкурентом. Поэтому порохоботы поливают грязью даже его жену, которая не касается политических тем.

      В ближайшее время следует ожидать новой сильной информационной атаки в отношении него.

      Единственные, против кого штаб БПП ничего не планирует – Ляшко и Бойко. Первый – слуга, второй – партнер Петра Алексеевича, поэтому он наоборот их будет поддерживать, ведь они являются очень удобными оппонентами для него", – отметил Богдан Ярмоленко.

      Недавно мэра Львова в качестве единого кандидата в президенты от проукраинской оппозиции поддержали Демократический альянс, а также мэр Глухова Мишель Терещенко, который снялся с выборов в пользу Садового.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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