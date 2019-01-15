Садовий стане головною мішенню Банкової, – експерт

Кандидат в президенти Андрій Садовий "консолідує демократичну опозицію і незабаром стане головною мішенню інформаційних атак з боку Банкової".

Таку заяву зробив політичний експерт Павло Ярмоленко. За словами фахівця "в штабі Петра Порошенка дуже занепокоєні об’єднавчими процесами, які розпочав Андрій Садовий".

"В штабі Порошенка розуміють, що подальша консолідація демократичних сил навколо Садового зробить його серйозним конкурентом. Тому порохоботи поливають брудом навіть його дружину, яка не торкається політичних тем.

Найближчим часом слід очікувати нової сильної інформаційної атаки щодо нього.

Єдині, проти кого штаб БПП нічого не планує – Ляшко і Бойко. Перший – слуга, другий – партнер Петра Олексійовича, тому він навпаки їх буде підтримувати, адже вони є дуже зручними опонентами для нього", – зазначив Богдан Ярмоленко.

Нещодавно мера Львова в якості єдиного кандидата в президенти від проукраїнської опозиції підтримали Демократичний альянс, а також мер Глухова Мішель Терещенко, який знявся з виборчих перегонів на користь Садового.