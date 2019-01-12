Садовый: "Верю, что при нашей жизни будет единение всех христиан в Украине"

Про страну, православную церковь и ее международное признание говорили на встрече митрополит ПЦУ Епифаний и мэр Львова, кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый.

"Глава церкви имеет сегодня перед собой очень большие вызовы. Но я верю, что при нашей жизни будет единение всех христиан в Украине. Потому что единство на христианском уровне – это тот фундамент, который даст единство всем людям доброй воли", – отметил после встречи в Михайловском соборе Андрей Садовый.

По словам политика, он попросил Его блаженство, который имеет возможность общаться с большим количеством чиновников, донести до них истину, что воровать – это грех.

"Мы сегодня являемся самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе. Но если чиновники, которые говорят, что верующие будут жить по Заповедям и не будут воровать, то я думаю, что мы очень быстро исправим ситуацию", – отметил Садовый.

Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

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