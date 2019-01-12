Садовий: "Вірю, що за нашого життя буде єднання всіх християн в Україні"

Про країну, православну церкву та її міжнародне визнання говорили на зустрічі митрополит ПЦУ Єпіфаній та мер Львова, кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

"Глава церкви має сьогодні перед собою дуже великі виклики. Та я вірю, що за нашого життя буде єднання всіх християн в Україні. Тому що єдність на християнському рівні – це той фундамент, який дасть єдність всім людям доброї волі", – зазначив після зустрічі у Михайлівському соборі Андрій Садовий.

За словами політика, він попросив Його блаженство, який має можливість спілкуватися з великою кількістю можновладців, донести до них істину, що красти – це гріх.

"Ми сьогодні є найбіднішою і найбільш корумпованою країною в Європі. Та якщо чиновники, які говорять, що віруючі, будуть жити за Заповідями і не будуть красти, то я думаю, що ми дуже швидко виправимо ситуацію", – наголосив Садовий.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

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