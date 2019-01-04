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      Садовый жестко ответил Порошенко о выборах

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      Садовый жестко ответил Порошенко о выборах
      Садовый жестко ответил Порошенко о выборах

      Не покупать голоса, прикрыть ботофермы и не использовать админресурс – Андрей Садовый ответил Петру Порошенко на его призыв к кандидатам в президенты "подтвердить своим примером, что в Украине с 2014 года существует стандарт свободных и честных выборов".

      "Я это поддерживаю и надеюсь, что такой же пример покажет и сам господин Порошенко, – написал Садовый на своей странице в Facebook. – А значит:

      - не будет осуществлять покупку голосов, как это делал один из руководителей его штаба Сергей Березенко на выборах в Чернигове в 2015 году;
      - объяснит, каким образом судебная реформа в том виде, в котором он ее пролоббировал, обеспечит независимость судов и наказание за попытки подкупа избирателей;
      - прикроет свои многочисленные ботофермы, которые создают искусственную атмосферу ненависти и пренебрежения ко всем, кто предлагает другой путь развития страны, чем "жизнь по-новому от БПП";
      - прекратит покрывать откровенный реванш пророссийского криминалитета на Востоке и Юге Украины с участием БПП и местных "феодалов" (Харьков, Одесса, Сумщина и т. д.);
      - прекратит использовать областные и государственные администрации и силовые структуры на местах для формирования собственных избирательных штабов и преследования неугодных;
      - подпишет указ об увольнении Семочко, которого он назначил в органы СБУ, ведь присутствие таких элементов на топ-должностях в органах нацбезопасности и создает реальную угрозу Украине в целом и выборам в частности".

      Напомним, 3 января партийцы "Объединения "Самопомич" поддержали выдвижение кандидатуры лидера партии, мэра Львова Андрея Садового на пост Президента Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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