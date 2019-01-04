Садовый жестко ответил Порошенко о выборах

Не покупать голоса, прикрыть ботофермы и не использовать админресурс – Андрей Садовый ответил Петру Порошенко на его призыв к кандидатам в президенты "подтвердить своим примером, что в Украине с 2014 года существует стандарт свободных и честных выборов".

"Я это поддерживаю и надеюсь, что такой же пример покажет и сам господин Порошенко, – написал Садовый на своей странице в Facebook. – А значит:

- не будет осуществлять покупку голосов, как это делал один из руководителей его штаба Сергей Березенко на выборах в Чернигове в 2015 году;

- объяснит, каким образом судебная реформа в том виде, в котором он ее пролоббировал, обеспечит независимость судов и наказание за попытки подкупа избирателей;

- прикроет свои многочисленные ботофермы, которые создают искусственную атмосферу ненависти и пренебрежения ко всем, кто предлагает другой путь развития страны, чем "жизнь по-новому от БПП";

- прекратит покрывать откровенный реванш пророссийского криминалитета на Востоке и Юге Украины с участием БПП и местных "феодалов" (Харьков, Одесса, Сумщина и т. д.);

- прекратит использовать областные и государственные администрации и силовые структуры на местах для формирования собственных избирательных штабов и преследования неугодных;

- подпишет указ об увольнении Семочко, которого он назначил в органы СБУ, ведь присутствие таких элементов на топ-должностях в органах нацбезопасности и создает реальную угрозу Украине в целом и выборам в частности".

Напомним, 3 января партийцы "Объединения "Самопомич" поддержали выдвижение кандидатуры лидера партии, мэра Львова Андрея Садового на пост Президента Украины.