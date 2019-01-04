Садовий жорстко відповів Порошенку про вибори

Не купувати голоси, прикрити ботоферми та не використовувати адмінресурс – Андрій Садовий відповів Петру Порошенку на його заклик до кандидатів у президенти "підтвердити своїм прикладом, що в Україні з 2014 року існує стандарт вільних і чесних виборів".

"Я це підтримую і сподіваюсь, що такий самий приклад покаже і сам пан Порошенко, – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook. – А отже:

- не здійснюватиме купівлю голосів, як це робив один з керівників його штабу Сергій Березенко на виборах у Чернігові у 2015 році;

- пояснить, яким чином судова реформа в тому вигляді, в якому він її пролобіював, забезпечить незалежність судів та покарання за спроби підкупу виборців;

- прикриє свої численні ботоферми, які створюють штучну атмосферу ненависті та зневаги до всіх, хто пропонує інший шлях розвитку країни, ніж "життя по-новому від БПП";

- припинить покривати відвертий реванш проросійського криміналітету на Сході і Півдні України за участю БПП і місцевих "феодалів" (Харків, Одеса, Сумщина і т. д.);

- припинить використовувати обласні та державні адміністрації та силові структури на місцях для формування власних виборчих штабів та переслідування неугодних;

- підпише указ про звільнення Семочка, якого він призначив у керівні органи СБУ, адже присутність таких елементів на топ-посадах в органах нацбезпеки і створює реальну загрозу Україні загалом і виборам зокрема".

Нагадаємо, 3 січня партійці "Об’єднання "Самопоміч" підтримали висунення кандидатури лідера партії, мера Львова Андрія Садового на посаду Президента України.