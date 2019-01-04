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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Садовий жорстко відповів Порошенку про вибори

      397 Читать новость на русском
      Садовий жорстко відповів Порошенку про вибори
      Садовий жорстко відповів Порошенку про вибори

      Не купувати голоси, прикрити ботоферми та не використовувати адмінресурс – Андрій Садовий відповів Петру Порошенку на його заклик до кандидатів у президенти "підтвердити своїм прикладом, що в Україні з 2014 року існує стандарт вільних і чесних виборів".

      "Я це підтримую і сподіваюсь, що такий самий приклад покаже і сам пан Порошенко, – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook. – А отже:

      - не здійснюватиме купівлю голосів, як це робив один з керівників його штабу Сергій Березенко на виборах у Чернігові у 2015 році;
      - пояснить, яким чином судова реформа в тому вигляді, в якому він її пролобіював, забезпечить незалежність судів та покарання за спроби підкупу виборців;
      - прикриє свої численні ботоферми, які створюють штучну атмосферу ненависті та зневаги до всіх, хто пропонує інший шлях розвитку країни, ніж "життя по-новому від БПП";
      - припинить покривати відвертий реванш проросійського криміналітету на Сході і Півдні України за участю БПП і місцевих "феодалів" (Харків, Одеса, Сумщина і т. д.);
      - припинить використовувати обласні та державні адміністрації та силові структури на місцях для формування власних виборчих штабів та переслідування неугодних;
      - підпише указ про звільнення Семочка, якого він призначив у керівні органи СБУ, адже присутність таких елементів на топ-посадах в органах нацбезпеки і створює реальну загрозу Україні загалом і виборам зокрема".

      Нагадаємо, 3 січня партійці "Об’єднання "Самопоміч" підтримали висунення кандидатури лідера партії, мера Львова Андрія Садового на посаду Президента України.

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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