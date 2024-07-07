СМИ сообщают, что новейший эсминец, который является фрегатом класса Mouj, как раз был на ремонтных работах. Его часть ушла под воду.

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Эсминец Sahand – частично под водой

Иранские информационные ресурсы утверждают, что причиной аварии стала техническая неисправность, которая привела к проникновению воды в судно.

В результате этого часть эсминца ушла под воду. Инцидент произошел вблизи ремонтного комплекса в районе порта Бендер-Аббас, столицы провинции Хормозган.

По данным местных журналистов, в результате инцидента есть пострадавшие. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас информация об их состоянии остается неизвестной.

Официальных комментариев от представителей военно-морских сил Ирана пока не поступало. Однако местные медиа отмечают, что эсминец сильно наклонился во время ремонта у причала и в конце концов завалился на бок.