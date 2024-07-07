ЗМІ повідомляють, що новітній есмінець, який є фрегатом класу Mouj, якраз був на ремонтних роботах. Його частина пішла під воду.

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Есмінець Sahand – частково під водою

Іранські інформаційні ресурси стверджують, що причиною аварії стала технічна несправність, яка призвела до проникнення води в судно.

Унаслідок цього частина есмінця пішла під воду. Інцидент стався поблизу ремонтного комплексу в районі порту Бендер-Аббас, столиці провінції Хормозган.

Офіційних коментарів від представників військово-морських сил Ірану наразі не надходило. Проте місцеві медіа зазначають, що есмінець сильно нахилився під час ремонту біля причалу і зрештою завалився на бік.

Що таке есмінець

Це тип військового корабля, який характеризується високою швидкістю, маневреністю та багатофункціональністю. Есмінець зазвичай використовується для супроводу інших кораблів, захисту флоту від повітряних та підводних атак, а також для проведення ударних операцій. Есмінці оснащені різноманітними видами озброєння, такі як ракети, торпеди, артилерійські установки, і можуть виконувати завдання як у відкритому морі, так і в прибережних водах.