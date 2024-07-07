ЗМІ повідомляють, що новітній есмінець, який є фрегатом класу Mouj, якраз був на ремонтних роботах. Його частина пішла під воду.
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Есмінець Sahand – частково під водою
Іранські інформаційні ресурси стверджують, що причиною аварії стала технічна несправність, яка призвела до проникнення води в судно.
Унаслідок цього частина есмінця пішла під воду. Інцидент стався поблизу ремонтного комплексу в районі порту Бендер-Аббас, столиці провінції Хормозган.
Офіційних коментарів від представників військово-морських сил Ірану наразі не надходило. Проте місцеві медіа зазначають, що есмінець сильно нахилився під час ремонту біля причалу і зрештою завалився на бік.