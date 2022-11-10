Об этом 24 каналу рассказал парамедик, один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов. Он считает, что его работа на войне – это не только предоставление медицинской и физической помощи, это еще и определенная духовная помощь. Человека нужно поддержать, чтобы он сам боролся за свою жизнь.
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Опыт капелланства – бесценный
По словам Исмагилова, в ВСУ немало мусульман разного национального происхождения. Они, как и бойцы других религиозных и мировоззренческих позиций, защищают Украину с нашими воинами в рядах ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы, Сил специальных операций – на всех участках фронта.
Задача военного капеллана – выслушать человека, помочь советом, вместе помолиться. Если защитник ранен, предоставить ему определенные наставления, поддержать. Если воин погиб, то с почестями, как этого достоин защитник Украины, провести в последний путь,
– говорит капеллан.
Саид Исмагилов отметил, что опыт капелланства бесценен.
"Когда происходит эвакуация раненых, их нужно успокаивать, постоянно держать контакт, если человек в сознании, чтобы он не отключался. Нужно найти слова, которыми следует разговаривать весь путь в пункт эвакуации", – добавил капеллан.
Религиозные лидеры России должны предстать перед трибуналом
Среди наших врагов тоже есть верующие, и религия в России играет очень важную роль, ведь у них религия и власть тесно связаны.
Капеллан отметил, что нет никакого религиозного и нравственного оправдания для преступников, убийц и насильников, лишившихся божьих и человеческих добродетелей.
"Оккупанты пришли убивать всех без разбора. Они не спрашивают, какие религиозные взгляды у защитников Украины или украинца, живущего у себя дома", – считает Исмагилов.
По его мнению, в России религия уже давно поставлена на службу имперским интересам. Первые лица всех религиозных конфессий в России освящают убийство мирных украинцев. Они мотивируют своих приходящих в церковь или мечеть верующих на войну против нас.
Я абсолютно уверен, что после нашей победы религиозные лидеры московщины должны предстать перед трибуналом как идеологи и пропагандисты войны, внесшие свой вклад в эти военные преступления,
– отметил Исмагилов.
Об опыте капелланства на войне: смотрите видео
Капелланство на войне: важное
- В больницах Украины официально будут работать военные священнослужители. Капелланы могут оказывать помощь не только пациентам, но и их родным и медицинскому персоналу.
- Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в положение о службе в ВСУ. Они определяют, кто может назначать и увольнять капелланов, как они перемещаются по фронту и другие важные вопросы. Также кандидаты на должность военных капелланов должны отвечать требованиям статьи 7 закона о службе военного капелланства.
- Парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным "Тайра", вернувшаяся с российскго плена, решила принять крещение. Обряд провел капеллан ПЦУ протоиерей Сергей Дмитриев.