Об этом 24 каналу рассказал парамедик, один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов. Он считает, что его работа на войне – это не только предоставление медицинской и физической помощи, это еще и определенная духовная помощь. Человека нужно поддержать, чтобы он сам боролся за свою жизнь.

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Опыт капелланства – бесценный

По словам Исмагилова, в ВСУ немало мусульман разного национального происхождения. Они, как и бойцы других религиозных и мировоззренческих позиций, защищают Украину с нашими воинами в рядах ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы, Сил специальных операций – на всех участках фронта.

Задача военного капеллана – выслушать человека, помочь советом, вместе помолиться. Если защитник ранен, предоставить ему определенные наставления, поддержать. Если воин погиб, то с почестями, как этого достоин защитник Украины, провести в последний путь,

– говорит капеллан.

Саид Исмагилов отметил, что опыт капелланства бесценен.

"Когда происходит эвакуация раненых, их нужно успокаивать, постоянно держать контакт, если человек в сознании, чтобы он не отключался. Нужно найти слова, которыми следует разговаривать весь путь в пункт эвакуации", – добавил капеллан.

Религиозные лидеры России должны предстать перед трибуналом

Среди наших врагов тоже есть верующие, и религия в России играет очень важную роль, ведь у них религия и власть тесно связаны.

Капеллан отметил, что нет никакого религиозного и нравственного оправдания для преступников, убийц и насильников, лишившихся божьих и человеческих добродетелей.

"Оккупанты пришли убивать всех без разбора. Они не спрашивают, какие религиозные взгляды у защитников Украины или украинца, живущего у себя дома", – считает Исмагилов.

По его мнению, в России религия уже давно поставлена на службу имперским интересам. Первые лица всех религиозных конфессий в России освящают убийство мирных украинцев. Они мотивируют своих приходящих в церковь или мечеть верующих на войну против нас.

Я абсолютно уверен, что после нашей победы религиозные лидеры московщины должны предстать перед трибуналом как идеологи и пропагандисты войны, внесшие свой вклад в эти военные преступления,

– отметил Исмагилов.

Об опыте капелланства на войне: смотрите видео

Капелланство на войне: важное