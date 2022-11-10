Про це 24 каналу розповів парамедик, один з мусульманських духовних лідерів України Саід Ісмагілов. Він вважає, що його робота на війні, це не лише надання домедичної та фізичної допомоги, це ще й певна духовна допомога. Людину потрібно підтримати, щоб вона сама боролась за своє життя.
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Досвід капеланства – безцінний
За словами Ісмагілова, в ЗСУ є чимало мусульман різного національного походження. Вони, як і бійці інших релігійних і світоглядних позицій, захищають Україну з нашими воїнами у лавах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонній службі, Силах спеціальних операцій – на усіх ділянках фронту.
Завдання військового капелана – вислухати людину, допомогти порадою, разом помолитися. Якщо захисник поранений, надати йому певні настанови, підтримати. Якщо воїн загинув, то з почестями, як цього вартий захисник України, провести в останній шлях,
– мовить капелан.
Саід Ісмагілов зазначив, що досвід капеланства є безцінний.
"Коли відбувається евакуація поранених, їх потрібно заспокоювати, постійно тримати контакт, якщо людина у свідомості, щоб вона не виключалась. Потрібно знайти слова, якими варто розмовляти увесь шлях до пункту евакуації", – додав капелан.
Релігійні лідери Росії мають постати перед трибуналом
Серед наших ворогів теж є віруючі, і релігія в Росії відіграє дуже важливу роль, адже у них релігія і влада тісно пов'язані.
Капелан зауважив, що немає ніякого релігійного і морального виправдання для злочинців, вбивць і насильників, що втратили божі та людські чесноти.
"Окупанти прийшли убивати всіх без розбору. Вони не питають, яких релігійні погляди у захисників України або українця, що живе у себе вдома", – вважає Ісмагілов.
На його думку, у Росії релігію вже давно поставлено на службу імперським інтересам. Перші особи всіх релігійних конфесій в Росії освячують вбивство мирних українців. Вони мотивують своїх вірян, що приходять, до церкви чи до мечеті, на війну проти нас.
Я абсолютно впевнений, що після нашої перемоги, релігійні лідери московщини мають постати перед трибуналом як ідеологи та пропагандисти війни, що зробили свій внесок в ці воєнні злочини,
– зазначив Ісмагілов.
Про досвід капеланства на війні: дивіться відео
Капеланство на війні: важливе
- В лікарнях України офіційно працюватимуть військові священнослужителі. Капелани можуть надавати допомогу не лише пацієнтам, а також їх рідним та медичному персоналу.
- Володимир Зеленський підписав указ про зміни до положення про службу в ЗСУ. Вони визначають, хто може призначати та звільняти капеланів, як вони переміщаються по фронту та інші важливі питання. Також кандидати на зайняття посад військових капеланів повинні відповідати вимогам статті 7 закону про службу військового капеланства.
- Парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра", що вернулась в російського полону, вирішила охреститися. Обряд хрещення провів капелан ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв.