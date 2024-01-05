Шустер отметил, что никто из команды президента не поддался отчаянию на раннем этапе, а впоследствии жизнь в укрытии вошла в "более управляемую рутину".

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Самыми тяжелыми для президента были ночи

Журналист рассказал, что украинский президент и его команда позволили ему проводить большое количество времени на Банковой в течение первого года полномасштабной войны.

Он рассказал, что порой это казалось почти нормальным, если не считать сирены воздушной тревоги. "Мы шутили, пили кофе, но это было также время истощения и страха", – пишет он.

Журналист, рассказывая о быте Зеленского и его команды в начале полномасштабного вторжения, отметил, что для украинского президента тяжелыми были ночи.

Шустер указал, что постель президента была едва достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться, жужжание его телефона почти не прекращалось.

"В первые дни я будил всех", – говорит он (Зеленский – 24 Канал). "Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда". А уже в 4:50 утра Зеленский спрашивал о новостях,

– говорится в эксклюзивном отрывке книги Саймона Шустера.

Журналист рассказал, что на этом раннем этапе никто не поддался отчаянию, однако, в конце концов, всем стало трудно. По словам Шустера, еды было немного. На встречах могли раздавать сладости, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Он рассказал, что один министр поделился с ним и сказал, что выживал несколько дней на шоколаде.

Состояние Зеленского

Шустер отметил, что лицо главы нашего государства Зеленского стало бледным, а сам он жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха. В окружении президента была обеспокоенность его состоянием.

Как отметил Шустер, его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп.

Живой человек не может так выглядеть,

– описал в книге Шустер слова помощницы Зеленского.

Ситуация в бункере

Со временем жизнь в бункере вошла в более управляемую рутину. Так, первая видеоконференция сместилась на 7 утра. Он рассказал, что сотрудникам подавали горячую еду: сосиски, вареники с картошкой, гуляш.

Также Шустер рассказал, что иногда Зеленский мог пригласить сотрудников посмотреть фильм, однако не советские комедии, поскольку они у президента, по словам журналиста, "вызывали бунт".

Обратил внимание Шустер и на обращение к президенту. Так, он подчеркнул, что в начале полномасштабной войны соратники Зеленского часто называли его "Володя" и оставались на своих местах, когда он входил в комнату. Впоследствии они перешли на официальное обращение "Владимир Александрович".

Предложения Зеленскому покинуть страну

Шустер также описал то, что несколько европейских лидеров предложили помочь Зеленскому бежать, однако президент счел такие предложения "несколько оскорбительными".

В книге также рассказывается, что на экстренном саммите европейских лидеров, к которым присоединился президент Украины, он был "бледен и устал, с ранней щетиной бороды военных времен", и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это сказывалось".

Возможно, вы видите меня живым в последний раз,

– рассказал Саймон в книге слова Зеленского.

Саймон Шустер подчеркнул, что вместо того, чтобы просить о спасении, он требовал ответа на вопрос, который беспокоил Украину десятилетиями: будет ли ей когда-нибудь позволено присоединиться к Европейскому Союзу? Он написал, что выступление Зеленского, которое длилось лишь примерно 5 минут, имело большее влияние, чем месяцы дебатов о российской угрозе.

В своей книге Шустер упомянул и поездку в освобожденный украинский Херсон вместе с Зеленским. Он заявил, что охрана президента была против этой поездки. "Моя охрана была на 100% против этого. С моей стороны, это немного безрассудно", – рассказал Зеленский Шустеру.

Журналист подчеркнул, что на вопрос, зачем тогда ехать, президент ответил: "Это народ. Девять месяцев они были в оккупации. Да, у них было два дня эйфории. Скоро они упадут в депрессию".

Зеленский завершает "свое превращение в военачальника военного времени"

Шустер упоминает также о том, что видел Зеленского за несколько дней до Рождества 2022 года в Вашингтоне. Это была первая заграничная поездка президента Украины с начала вторжения.

Его походка выглядела свинцовой, расправленной в плечах, как у бульдога, направляющегося к бою. Война не закончилась, даже близко не закончилась. Но человек в ее центре завершил свое превращение в военачальника военного времени,

– пишет журналист.

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