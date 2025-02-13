Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Григорий Маленко – основатель проекта MediaMonitoringBot. Как в целом работали украинские онлайн-медиа в 2024 году, рассказывает 24 Канал.

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Достижения украинских онлайн-медиа в 2024 году

В течение 2024 года команда MediaMonitoringBot ежедневно собирала и анализировала материалы 600+ самых заметных онлайн-СМИ и Telegram-каналов Украины.

Всего за прошлый год мы обработали около 8 миллионов новостей и статей. Теперь пришло время подвести итоги и представить эксклюзивную аналитику о том, как работали онлайн-медиа Украины в 2024 году,

– отмечает Григорий Маленко.

По количеству опубликованных материалов в рейтинге лидерами являются:

Сайт 24 Канала – 231 675 Obozrevatel – 216 817 ТСН – 196 362 "РБК-Украина" – 144 620 "Информатор" – 138 729 "Фокус" – 136 220 УНИАН – 132 964 "Суспільне" – 128 736 "Цензор.нет" – 115 551 NV – 115 106

Среднее количество материалов в более 300 самых заметных онлайн-медиа – 20 537, медианная - 7 894.

Сайт 24 Канала возглавил рейтинг онлайн-СМИ Украины по количеству опубликованных материалов (данные MediaMonitoringBot) / Инфографика 24 Канала

В десятку онлайн-СМИ Украины по общему объему текста* вошли:

NV – 298 818 Сайт 24 Канала – 271 800 Obozrevatel – 264 242 "Фокус" – 205 437 "Информатор" – 203 261 УНИАН – 186 478 "РБК-Украина" – 175 677 ТСН – 170 547 Gazeta.ua – 123 898 "Телеграф" – 123 348

*В страницах А4, Times New Roman, 12 pt, интервал 1,5.

Рейтинг медиа по средней длине одного материала (в знаках) выглядит следующим образом:

MBR – 17 028 MC.today – 10 094 BBC – 7 010 Happy Monday – 6 649 "Неделя" – 6 6 627 "Слух" – 5 698 Palai media – 5 297 "Лиза" – 5 217 "Единая медиа" – 5 110 Site.ua – 5 073

Среднее количество знаков в материалах более 300 самых заметных онлайн-медиа – 2 322, медианная – 1 961.

По количеству отправленных уведомлений пользователям MediaMonitoringBot в рейтинг попали:

Obozrevatel – 1 161 769 "Информатор" – 1 034 901 Сайт 24 Канала – 832 840 "РБК-Украина" – 760 759 NV – 726 077 УНИАН – 711 986 ТСН – 618 658 "Фокус" – 616 767 Укринформ – 611 330 "Суспільне" – 555 468

Среднее количество сообщений среди более 300 самых заметных онлайн-медиа – 95 190, медианная – 35 103.

Благодаря чему 24 Канал нарастил количество материалов в 2024 году

За последний год нам действительно удалось существенно нарастить количество материалов. Прежде всего, мы приняли такое решение, исходя из информационного поля в целом и заинтересованности людей в чрезвычайно разных темах. Наша цель – отвечать на все вопросы нашей аудитории и предоставлять ей максимум проверенной информации,

– рассказала главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.

Безусловно, есть три важных фактора, которые помогли нарастить количество материалов:

Увеличение команд. Речь идет как о редакторах ленты новостей, так и о расширении команд развлекательных разделов. Изменения в подходе к написанию новостей – коротко, кратко и понятно. Автоматизация определенных процессов с помощью дополнительных ресурсов. К примеру, использование искусственного интеллекта, что существенно экономит время. В то же время Анастасия отмечает, что каждое использование ИИ обязательно контролирует редактор.

На языке цифр – только после изменения подхода к написанию новостей за первые 2 недели редакции сайта удалось увеличить количество материалов примерно на 10%, со временем этот процент только рос.