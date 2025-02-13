Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Григорий Маленко – основатель проекта MediaMonitoringBot. Как в целом работали украинские онлайн-медиа в 2024 году, рассказывает 24 Канал.
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Достижения украинских онлайн-медиа в 2024 году
В течение 2024 года команда MediaMonitoringBot ежедневно собирала и анализировала материалы 600+ самых заметных онлайн-СМИ и Telegram-каналов Украины.
Всего за прошлый год мы обработали около 8 миллионов новостей и статей. Теперь пришло время подвести итоги и представить эксклюзивную аналитику о том, как работали онлайн-медиа Украины в 2024 году,
– отмечает Григорий Маленко.
По количеству опубликованных материалов в рейтинге лидерами являются:
- Сайт 24 Канала – 231 675
- Obozrevatel – 216 817
- ТСН – 196 362
- "РБК-Украина" – 144 620
- "Информатор" – 138 729
- "Фокус" – 136 220
- УНИАН – 132 964
- "Суспільне" – 128 736
- "Цензор.нет" – 115 551
- NV – 115 106
Среднее количество материалов в более 300 самых заметных онлайн-медиа – 20 537, медианная - 7 894.
Сайт 24 Канала возглавил рейтинг онлайн-СМИ Украины по количеству опубликованных материалов (данные MediaMonitoringBot) / Инфографика 24 Канала
В десятку онлайн-СМИ Украины по общему объему текста* вошли:
- NV – 298 818
- Сайт 24 Канала – 271 800
- Obozrevatel – 264 242
- "Фокус" – 205 437
- "Информатор" – 203 261
- УНИАН – 186 478
- "РБК-Украина" – 175 677
- ТСН – 170 547
- Gazeta.ua – 123 898
- "Телеграф" – 123 348
*В страницах А4, Times New Roman, 12 pt, интервал 1,5.
Рейтинг медиа по средней длине одного материала (в знаках) выглядит следующим образом:
- MBR – 17 028
- MC.today – 10 094
- BBC – 7 010
- Happy Monday – 6 649
- "Неделя" – 6 6 627
- "Слух" – 5 698
- Palai media – 5 297
- "Лиза" – 5 217
- "Единая медиа" – 5 110
- Site.ua – 5 073
Среднее количество знаков в материалах более 300 самых заметных онлайн-медиа – 2 322, медианная – 1 961.
По количеству отправленных уведомлений пользователям MediaMonitoringBot в рейтинг попали:
- Obozrevatel – 1 161 769
- "Информатор" – 1 034 901
- Сайт 24 Канала – 832 840
- "РБК-Украина" – 760 759
- NV – 726 077
- УНИАН – 711 986
- ТСН – 618 658
- "Фокус" – 616 767
- Укринформ – 611 330
- "Суспільне" – 555 468
Среднее количество сообщений среди более 300 самых заметных онлайн-медиа – 95 190, медианная – 35 103.
Благодаря чему 24 Канал нарастил количество материалов в 2024 году
За последний год нам действительно удалось существенно нарастить количество материалов. Прежде всего, мы приняли такое решение, исходя из информационного поля в целом и заинтересованности людей в чрезвычайно разных темах. Наша цель – отвечать на все вопросы нашей аудитории и предоставлять ей максимум проверенной информации,
– рассказала главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.
Безусловно, есть три важных фактора, которые помогли нарастить количество материалов:
- Увеличение команд. Речь идет как о редакторах ленты новостей, так и о расширении команд развлекательных разделов.
- Изменения в подходе к написанию новостей – коротко, кратко и понятно.
- Автоматизация определенных процессов с помощью дополнительных ресурсов. К примеру, использование искусственного интеллекта, что существенно экономит время. В то же время Анастасия отмечает, что каждое использование ИИ обязательно контролирует редактор.
На языке цифр – только после изменения подхода к написанию новостей за первые 2 недели редакции сайта удалось увеличить количество материалов примерно на 10%, со временем этот процент только рос.