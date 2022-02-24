О взломе 5 канала сообщили на их официальной странице в твиттере. Сейчас специалисты работают над восстановлением сайта.

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Внимание! Сайт 5 канала взломан россиянами! Не верьте информации, которая там публикуется с 9:30. Мы сообщим о возобновлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением,

– говорится в сообщении.

Ранее хакеры искали уязвимые места в информационных системах

Напомним, что 23 февраля государственные учреждения, некоторые банки и СМИ, в том числе 24 канал, подверглись масштабной DDoS-атаке.

Часть атакованных информационных систем были недоступными и работали с перебоями.

Заметим, что DoS- и DDoS-атаки используют для поиска уязвимых мест системы. Банки и правительственные сайты достойно справились и быстро возобновили работу, но стоит готовиться к новым атакам.

Обратите внимание: сегодня отечественное информационное пространство соприкоснулось с новой волной фейков и "вбросов". Служба безопасности Украины призывает граждан доверять только проверенной информации и не распространять слухи и фейки в условиях нападения России на Украину.

Сейчас киберспециалисты отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредоносную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности.

Нас поддерживают и наши союзники – власть Латвии запретила ретрансляцию российских каналов. Соответствующую информацию обнародовали после того, как Россия напала на Украину.