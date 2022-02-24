Про злам 5 каналу повідомили на їхній офіційній сторінці у твітері. Наразі фахівці працюють над відновленням сайту.
До теми Це військова пропаганда, – Арестович закликав не вірити фейкам Росії та перевіряти інформацію
УВАГА! Сайт 5 каналу зламано росіянами! Не вірте інформації, яка там пубікується з 9:30. Ми повідомимо про відновлення роботи. Наші спеціалісти зараз працюють над відновленням,
– йдеться в повідомленні.
Раніше хакери шукали вразливі місця в інформаційних системах
- Нагадаємо, що 23 лютого державні установи, деякі банки та ЗМІ, зокрема 24 канал, зазнали масштабної DDoS-атаки.
- Частина атакованих інформаційних систем були недоступними та працювали з перебоями.
- Зауважимо, що DoS- та DDoS-атаки використовують для пошуку вразливих місць системи. Банки й урядові сайти гідно впоралися та швидко відновили роботу, але варто готуватися до нових атак.
Наразі кіберфахівці відстежують інформаційне поле, фіксують фейки й вживають заходи, щоб оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.
Нас підтримують і наші союзники – влада Латвії заборонила ретрансляцію російських каналів. Відповідну інформацію оприлюднили після того, як Росія напала на Україну.