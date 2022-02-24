Про злам 5 каналу повідомили на їхній офіційній сторінці у твітері. Наразі фахівці працюють над відновленням сайту.

До теми Це військова пропаганда, – Арестович закликав не вірити фейкам Росії та перевіряти інформацію

УВАГА! Сайт 5 каналу зламано росіянами! Не вірте інформації, яка там пубікується з 9:30. Ми повідомимо про відновлення роботи. Наші спеціалісти зараз працюють над відновленням,

– йдеться в повідомленні.

Раніше хакери шукали вразливі місця в інформаційних системах

Нагадаємо, що 23 лютого державні установи, деякі банки та ЗМІ, зокрема 24 канал, зазнали масштабної DDoS-атаки.

Частина атакованих інформаційних систем були недоступними та працювали з перебоями.

Зауважимо, що DoS- та DDoS-атаки використовують для пошуку вразливих місць системи. Банки й урядові сайти гідно впоралися та швидко відновили роботу, але варто готуватися до нових атак.

Зверніть увагу: Сьогодні вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та "вкидів". Служба безпеки України закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати чутки й фейки в умовах нападу Росії на Україну.

Наразі кіберфахівці відстежують інформаційне поле, фіксують фейки й вживають заходи, щоб оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

Нас підтримують і наші союзники – влада Латвії заборонила ретрансляцію російських каналів. Відповідну інформацію оприлюднили після того, як Росія напала на Україну.