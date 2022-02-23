Відповідну інформацію оприлюднили в Держспецзв'язку. Там також додали, що працюють над усуненням проблем.

До теми На сайт 24 каналу здійснили DDos-атаку

Сайти, які зазнали атаки, працюють з перебоями

Сьогодні (мовиться про 23 лютого – 24 канал) сайти низки державних та банківських установ знову зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступні або працюють з перебоями,

– повідомили у відомстві.

Там пояснили, що це пов'язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди.

Проте додали, що інші сайти ефективно протистоять атаці та працюють у нормальному режимі.

Важливо! Станом на 20:30 23 лютого сайти Верховної Ради, Міністерства закордонних справ та Міноборони вже працюють без перебоїв. Натомість досі немає зв'язку з сайтом Служби безпеки України.

Окрім того, Держспецзв'язок з іншими суб'єктами національної системи кібербезпеки:

проводить роботу із протидії атакам;

збирає та аналізує інформацію;

просить всі органи, які були атаковані чи мають підозру про можливу атаку, звертатися до урядової команди реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA.

У Держспецзв'язку запевнили, що й надалі будуть оперативно інформувати про ситуацію.

Що відомо про атаки на українські сайти

23 лютого сайти Міністерства закордонних справ, Верховної Ради, СБУ та Міноборони зазнали DDoS-атаки. Це вже третя потужна атака протягом кількох останніх тижнів.

У цей день атакували також сайт 24 каналу. Головна редакторка Ольга Консевич повідомила, що через атаку на 30 хвилин сайт повністю зупинив роботу. Після відновлення роботи серверів атака не зупинилася. Наші спеціалісти її відбили. Вона відбулась майже одночасно з атакою на урядові сайти.

Варто згадати, що DoS- та DDoS-атаки використовують для пошуку вразливих місць системи. Так, банки й урядові сайти гідно впоралися та швидко відновили роботу, але вже зараз варто готуватися до нових атак, які рано чи пізно знову стануться.

На сайти уряду та 24 канал здійснили кібератаку – дивіться відео