Атака случилась днем 16 февраля. Специалисты быстро отбили атаку, однако без последствий не обошлось.
Обратите внимание Появился новый фронт: Украина впервые проведет учения в секторе кибербезопасности
Дополняем новость...
На украинские сайты продолжают осуществлять кибератаки. На этот раз хакеры атаковали сайт Центра стратегических коммуникаций.
Источник:твиттер ЦСК
Атака случилась днем 16 февраля. Специалисты быстро отбили атаку, однако без последствий не обошлось.
Обратите внимание Появился новый фронт: Украина впервые проведет учения в секторе кибербезопасности
Дополняем новость...