Атака трапилася вдень 16 лютого. Фахівці швидко відбили атаку, однак без наслідків не обійшлося.
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На українські сайти продовжують здійснювати кібератаки. Цього разу хакери атакували сайт Центру стратегічних комунікацій.
Джерело:твітер ЦСК
Атака трапилася вдень 16 лютого. Фахівці швидко відбили атаку, однак без наслідків не обійшлося.
Зверніть увагу З'явився новий фронт: Україна вперше проведе навчання у секторі кібербезпеки
Доповнюємо новину...