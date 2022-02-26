Сайт Кремля лига путинская администрация фиксирует постоянные кибератаки
26 февраля 2022 , 17:10Читати новину українською
Источник:ТАСС
Вражеская Россия столкнулась с постоянными кибератаками. Атакуют сайты власти.
В частности, идет атака на оккупантский сайт Кремля. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Администрация президента России фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля,
– сказал Песков.
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