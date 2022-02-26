Сайт Кремля лига путинская администрация фиксирует постоянные кибератаки

26 февраля 2022 , 17:10
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Источник:

ТАСС

Вражеская Россия столкнулась с постоянными кибератаками. Атакуют сайты власти.

В частности, идет атака на оккупантский сайт Кремля. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Администрация президента России фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля,
 – сказал Песков.

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Автор: Оксана Княжик