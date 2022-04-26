Сайт Львовской ОВА подвергся вражеской хакерской атаке
26 апреля 2022 , 21:25Читати новину українською
Источник:Львовская ОВА
Официальный сайт Львовской облсаной военной администрации стал жертвой атаки хакеров. В ведомстве уже работают над возобновлением работы сайта.
Во Львовской ОВА сообщили, что ее официальный интернет-сайт атаковали вражеские хакеры.
Важно Ракеты над Запорожской АЭС и провокации в Приднестровье: основное за 62 день войны
В своем телеграмме ЛОВА призвала граждан быть внимательными и не реагировать на провокации в интернете.
Официальный сайт Львовской областной военной администрации подвергся враждебной хакерской атаке. Будьте бдительны и не поддавайтесь на информационные провокации,
– отметили в ведомстве.
Читайте также: Хакеры сломали российские государственные сайты