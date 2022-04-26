Сайт Львовской ОВА подвергся вражеской хакерской атаке

Официальный сайт Львовской облсаной военной администрации стал жертвой атаки хакеров. В ведомстве уже работают над возобновлением работы сайта.

Во Львовской ОВА сообщили, что ее официальный интернет-сайт атаковали вражеские хакеры.

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В своем телеграмме ЛОВА призвала граждан быть внимательными и не реагировать на провокации в интернете.

Официальный сайт Львовской областной военной администрации подвергся враждебной хакерской атаке. Будьте бдительны и не поддавайтесь на информационные провокации,

– отметили в ведомстве.

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