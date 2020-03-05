Сайт 24 канала вошел в 20 самых популярных в Украине

Самым популярным сайтом в Украине за февраль, как и раньше, оказался Google. Сайт 24 канала занял 13 место среди всех, обогнав известный онлайн-киносервис и портал для пользователей газа.

Самые популярные сайты в Украине определили по данным портала Kantar TNS CMeter.

Уже не впервые: Сайт 24 канала стал самым популярным информационным порталом в Украине за январь

Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

Google.com - 93,43%;

YouTube.com - 72,51%;

Facebook.com - 64,79%;

Wikipedia.com - 53,51%;

Prom.ua - 42,93%

Сайт 24 канал занял 13 место среди всех веб-порталов, на которые заходят в Украине. Охват страниц достигло 14 миллионов 608 тысяч просмотров страницы.



Самые популярные сайты февраля / инфографика 24 канала

Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года. И с тех пор неоднократно завоевывал высшие ступени рейтингов. Также в первую тройку новостных сайтов вошли rbc.ua (21,95%) и TSN.ua (19,02%).

В исследовании использована медиа-панель численностью 5000 человек, которая представляет аудиторию интернет-пользователей старше 14 лет.

Спасибо за доверие! Оставайтесь с нами.