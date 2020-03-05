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      Сайт 24 канала вошел в 20 самых популярных в Украине

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      Сайт 24 канала вошел в 20 самых популярных в Украине / Коллаж 24 канала

      Самым популярным сайтом в Украине за февраль, как и раньше, оказался Google. Сайт 24 канала занял 13 место среди всех, обогнав известный онлайн-киносервис и портал для пользователей газа.

      Самые популярные сайты в Украине определили по данным портала Kantar TNS CMeter.

      Уже не впервые: Сайт 24 канала стал самым популярным информационным порталом в Украине за январь

      Пятерка лидеров выглядит следующим образом:

      • Google.com - 93,43%;
      • YouTube.com - 72,51%;
      • Facebook.com - 64,79%;
      • Wikipedia.com - 53,51%;
      • Prom.ua - 42,93%

      Сайт 24 канал занял 13 место среди всех веб-порталов, на которые заходят в Украине. Охват страниц достигло 14 миллионов 608 тысяч просмотров страницы.


      Самые популярные сайты февраля / инфографика 24 канала

      Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года. И с тех пор неоднократно завоевывал высшие ступени рейтингов. Также в первую тройку новостных сайтов вошли rbc.ua (21,95%) и TSN.ua (19,02%).

      В исследовании использована медиа-панель численностью 5000 человек, которая представляет аудиторию интернет-пользователей старше 14 лет.

      Спасибо за доверие! Оставайтесь с нами.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины рейтинги Журналисты СМИ Медиа
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